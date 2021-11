Seconda Categoria: buona la prima per il Vadino e Villanovese battuta a domicilio 2-0. Mister Alessandro Giunta: "Nati per gioco, ora siamo una squadra importante"

VILLANOVESE – VADINO 0-2

Marcatori: 32’ Tomao, 44’ Bonsignorio (Va)

VILLANOVESE: Simondo; Magaglio, Frumento, Lecini A., Lecini E., Andreis, Testa, Terragno, La Monaca, Kone, En Nasery.

A disposizione: Neri, Olmo, Valdora, Ventura, Immordino, Isabella, Conforti, Villa, Albini. All.: Morbelli

VADINO: Scola, Berra, Valentino, Licata, Prudente, Pollio, Santanelli, Balbo, Ancona, Tomao, Bosnignorio.

A disposizione: Rotiroti, Seghizzi, Cotta, Milazzo, Conforti, Fejzillari, Buscemi, Vigorito, Pastorino. All.: Giunta

Note: espulso Lecini (Villanovese) nel secondo tempo

Primo storico successo in campionato per il Vadino di Mister Alessandro Giunta che sbanca il ‘Comunale’ di Villanova per 0-2.

Nel remake della partita di Coppa Liguria, che un paio di settimane fa terminò con uno scoppiettante 4-4, i neroarancio hanno messo in cassaforte i tre punti già nel primo tempo.

Sotto una pioggia intermittente e con il vento che disturbava il gioco delle formazioni, le reti di Tomao, poco dopo la mezz’ora, e di Bonsignorio, a pochi istanti dal duplice fischio, hanno sancito il divario tra le due squadre.

Nella ripresa, l’espulsione di Lecini ha definitivamente cancellato le speranze di rimonta della Villanovese allenata da Fabio Morbelli, che rimane ferma a tre punti dopo la vittoria a Santo Stefano nella prima giornata.

Dopo il turno di riposo, il Vadino raccoglie così il primo successo nel girone A di Seconda Categoria e Mister Giunta commenta con entusiasmo:” E’ stata una partita dura e maschia, per via anche della pioggia e del vento. Rispetto alla partita di Coppa, dove avevamo approcciato bene ma poi avevamo perso la testa pareggiando 4-4, l’abbiamo gestita bene nella gestione con intelligenza e maturità. Considerando anche il momento difficile con tanti infortunati, abbiamo fatto molto bene e quindi vanno fatto tanti complimenti alla squadra.”

L’allenatore non pone ancora traguardi ma sottolinea la forza del gruppo:” L’obiettivo per la stagione è fare bene: eravamo nati quasi per gioco, nella scorsa, e man mano ci siamo trasformati in una squadra importante, anche a livello umano. Il giusto mix tra giocatori bravi e di esperienza e giovani di valore. Dobbiamo rimanere sempre sul pezzo e vedere poi cosa succederà.”