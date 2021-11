Imparare dagli errori per non commetterli più. Al netto del proprio giudizio sulla discussa direzione di gara, David Balleri, allenatore del Savona, concentra le proprie attenzioni sulle risposte che gli Striscioni hanno dato sul terreno di gioco.

La fiducia nella propria squadra è totale, seppur alcune disattenzioni, come quelle che hanno permesso alla Sampierdarenese di trovare per due volte la via della rete, possano e debbano essere limate.