Calcio, Veloce. Finalmente i tre punti. Frumento e Levo in coro: "Con la squadra al completo possiamo tornare a dire la nostra"

Ha dovuto aspettare due mesi di campionato, ma alla fine la Veloce è riuscita a scrostare il numero zero dalla casella di vittorie realizzate in campionato.

Un successo arrivato in uno degli incontri più sentiti, quelli con i vicini di casa del Legino .

"Siamo ovviamente soddisfatti per la vittoria - esordisce mister Frumento - ma siamo sempre stati consapevoli che con la squadra al completo avremmo potuto dire la nostra contro qualsiasi avversario.

Quando hai in campo Csar Grabinski, autore di un gol e di 45 minuti davvero importanti e il giovane Polito e puoi sostituirli nella ripresa con Sofia e De Luca, allora si inizia a suonare tutta un'altra musica.

Sono molto felice anche per il ritorno di Fanelli e il buon inserimento di Zecchino. Un passo alla volta penso che potremmo finalmente esprimere il nostro potenziale al 100%".

Umore alto anche per Giorgio Levo :

"I tanti infortuni ci hanno condizionato l'avvio del campionato. Stiamo recuperando dall'infermeria, anche se bisogna fare un plauso ai nostri giovani. Finalmente è arrivata la prima vittoria, contro una squadra costruita per essere protagonista del campionato. Essendo un derby la gioia è stata doppia. Non ci resta che con umiltà e lavoro continuare cosi, per centrare il nostro obbiettivo".