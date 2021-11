Le condoglianze del club per il lutto della famiglia Caroniti

Nolese:

"Giocatori, tecnici e quadri societari della Polisportiva Nolese R.G. 1946 2001, si uniscono commossi al dolore di Filippo, Santa e di tutti i famigliari ed amici del povero “Zappo”, ex giocatore e dirigente del sodalizio biancorosso e papà di Filippo anch’egli ex giocatore della Nolese, e lo ricordano positivamente per la sua grande passione e determinazione sia sul campo sia nella vita quotidiana".

Speranza:

"La ASD Speranza 1912 porge le più sentite condiglianze alla famiglia Caroniti, in particolar modo a Filippo, giocatore del Savona, e alla mamma Santa per la prematura scomparsa del papà Salvatore.

Tutta la società fa forza al giovane per una perdita così grande perdita in così giovane età".

Letimbro:

"L'ASD Letimbro 1945 a nome di tutti i Dirigenti e dei tesserati esprime tutto il suo cordoglio al giovane Filippo Caroniti per la prematura scomparsa del papà Salvatore".