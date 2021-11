Grande avvio per la XXXI edizione del Campionato Invernale del Ponente

Con il primo appuntamento della 44 Cup Autumn, sabato 6 novembre 2021 si è aperto il week end varazzino della XXXI edizione del Campionato Invernale del Ponente.

Ad accogliere e porgere il saluto ai numerosi equipaggi i responsabili dei Circoli Organizzatori: Varazze CN, CN Celle, LNI Savona e LNI Sestri Ponente, soddisfatti della partecipazione e desiderosi di poter dare nuovamente avvio ad una nuova edizione del Campionato dopo la pausa forzata.

Dopo il benvenuto ai regatanti da parte della Responsabile Commerciale della Marina di Varazze Rachele Limosani, il Presidente del Comitato di Regata Roberto Goinavi ha approfondito i dettagli tecnici. Al termine del briefing tutti i presenti sono statti invitati all'aperitivo degustazione offerto dal Bar Boma.

I 40 equipaggi iscritti di cui 24 nella classe ORC e 16 nella classe Gran Crociera, si sono ritrovati domenica mattina con un meteo che non faceva presagire nulla di buono, a causa del forte vento da nord che superava i 30 nodi sul Campo di regata.

Il Comitato di Regata decideva saggiamente di issare Intelligenza a terra in attesa di un calo di vento. La scelta veniva premiata perchè non appena il vento ha dato i primi cedimenti, il CdR era già pronto in attesa delle imbarcazioni che alle 11:30 hanno preso il mare.

Alle 12:30 veniva data la partenza alla prima flotta e a seguire alla seconda, con una bella tramontana tesa tra i 18 e i 20 nodi che ha impegnato gli equipaggi ancora in rodaggio, ma che ha dato vita ad una regata tecnica e combattuta in entrambe le flotte.

Intorno alle 14:00 tagliavano il traguardo le prime imbarcazioni.

La classifica in tempo compensato vede quindi al comando nella flotta ORC Farfallina di Luigi Noli dello YC Sanremo, seguita da Batanga di Guido Tabellini e Spirit of Nerina di Alessandria Sailing Team, entrambi del Varazze Club Nautico.

Nella flotta Gran Crociera guida la classifica Flu di Daniele Riccardi, seguito da Mediterranea di Marco Pierucci del CV Canottieri Domaso e Bilbo di Mario Scolari del Varazze Club Nautico.

I risultati completi sono disponibili su www.racingrulesofsiling.org e sul sito della regata: www.invernaleponente.it

L'appuntamento è per il 20 e 21 novembre per il secondo week end di regata.