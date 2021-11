Calcio. Con l'inizio del 2022 arriva il nuovo presidente dei dilettanti. Elezioni fissate per il prossimo 22 gennaio

Convocata l’Assemblea Straordinaria Elettiva della Lega Nazionale Dilettanti. Lo ha reso noto la stessa Lega con proprio Comunicato Ufficiale N.137 del 3 novembre 2021, a firma del Vice Presidente Vicario Ettore Pelizzari al quale ne è stata trasferita la gestione in seguito alle dimissioni - avvenute il 26 ottobre scorso - del Presidente Cosimo Sibilia.



L’Assemblea, per l’elezione del Presidente della LND per il completamento del quadriennio olimpico 2021/2024, si terrà a Roma sabato 22 Gennaio 2022 (alle ore 10 in prima convocazione e alle ore 11 in seconda convocazione), presso l’Hotel Holiday Inn Rome – Eur Parco dei Medici (Viale Castello della Magliana 65) con il seguente ordine del giorno: verifica poteri; costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea; comunicazione e presa d’atto delle designazioni alla carica di Presidente della LND all’esito delle Assemblee dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, relazione del Vice Presidente Vicario della LND; Elezione del Presidente della LND, varie ed eventuali.



Laddove, a seguito di provvedimenti delle Autorità preposte, a causa della situazione epidemiologica non fosse possibile lo svolgimento dell’Assemblea in presenza, saranno rese note, tempestivamente, le diverse modalità di svolgimento, in accordo e con la collaborazione, anche informatica, della FIGC.