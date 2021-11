Calcio, Savona: "Offese al sindaco Monica Giuliano". Il video su Instagram costa sei mesi di inibizione al presidente Marinelli

E' stata pubblicata nella giornata di ieri la sentenza da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio in merito al video Instagram pubblicato dall'allora vicepresidente della Pro Savona, Simone Marinelli.

"Per aver offeso ripetutamente la dignità e la reputazione del Sindaco del Comune di Vado Ligure, Monica Giuliano" - si legge nella nota - sono stati comminati sei mesi di inibizione all'attuale massimo dirigente biancoblu e 500 euro di multa al club.

Il dispositivo:

"Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 41 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Simone MARINELLI e della società ASD PRO SAVONA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

SIMONE MARINELLI, all’epoca dei fatti Vice Presidente della società ASD Pro Savona Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver registrato e pubblicato un video sul social network Instagram nel luglio 2021, nel quale ha offeso ripetutamente la dignità e la reputazione del Sindaco del Comune di Vado, Sig.ra Monica Giuliano;

ASD PRO SAVONA CALCIO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Simone MARINELLI e dal Sig. Enzo Grenno, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD PRO SAVONA CALCIO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Simone MARINELLI, e di € 500,00 (cinquecento) di ammenda per la società ASD PRO SAVONA CALCIO;