Volley femminile. Carcare subito corsara, vittoria 3-1 ad Albissola (Fotogallery)

Buona la prima per le ragazze biancorosse, che all'esordio in serie D, sul sempre ostico campo dell'Albisola, si impongono con un convincente 3 a 1. Per nulla emozionate le valligiane impongono il loro gioco, spronate da bordo campo dal coach Fazio, che non lesina di certo consigli e suggerimenti per tenere il campo al meglio.

Le ceramiste invece sembrano molto più indecise e titubanti, sotto la pressione costante delle biancorosse, che battono bene, ricevono con ottime percentuali e finalizzano con chirurgica precisione, risultato mai in discussione con i parziali dei primi due set 25 a 17 e 25 a 18. Nel terzo le albisolesi dopo l'ennesima strigliata del Coach Parodi, partono fortissimo, le carcaresi vanno in bambola e il passivo si fa pesante, Fazio effettua anche diverse sostituzioni per scuotere le proprie ragazze che iniziano una splendida rimonta che però si ferma sul 25 a 23 per le padrone di casa.

Nel quarto ancora qualche incertezza che permette alle ceramiste di prendere alcuni punti di vantaggio, poi le biancorosse si ritrovano, raggiungono e superano di misura le padrone di casa chiudendo 25 a 23. Grande gioia tra le giovani atlete carcaresi che festeggiano la vittoria con un chiassoso girotondo, applaudito dal discreto pubblico presente.