Pallacanestro Alassio, l'Under 15 vince il Torneo Libertas e inizia il campionato

Dopo Serie D, Under 19 e Under 17 è iniziata l’attività agonistica anche per l’Under 15 con Under 14 e Under 13 che stanno scaldando i motori in attesa dell’avvio dei campionati previsti dopo il 20 novembre.

L’attività è iniziata a Finale Ligure dove la Libertas ha organizzato il primo Torneo Under 15 della stagione al quale i gialloblu si sono presentati con due squadre: Alassio Gialla e Alassio Blu formate grazie alla collaborazione delle squadre del mondo New Basket ABC Ponente.

La prima partita ha visto prevalere Alassio Gialla in un match combattuto contro Finale Basket mentre nel secondo match Alassio Blu ha avuto la meglio su Rari Nantes Bordighera scesa in campo priva di qualche giocatore per una concomitanza con una partita di campionato.

Dopo la finale 3°-4° posto che ha visto prevalere i finalesi c'è stata la finalissima tutta di marca alassina dove ha vinto... Pallacanestro Alassio.

“Al di la del bel risultato siamo contentissimi di aver ripreso l'attività agonistica in vista dell'inizio del campionato e esserci presentati con 26 ragazzi a Finale è il risultato più bello”.

Il campionato gialloblu, invece, è iniziato con un referto giallo contro Scat Genova che ha sfuttato maggiormente le proprie caratteristiche fisiche. Dopo un primo quarto equilibrato i gialloblu calano nei quarti centrali prima di riprendersi nell’ultimo periodo ma cedendo 39-72.