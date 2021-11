Bookmakers Inglesi 2021

La pagina seguente mostra un elenco di bookmakers Inglesi, cioè uffici autorizzati nel Regno Unito. Molti scommettitori scelgono BC Inghilterra per l'affidabilità e la stretta osservanza dei diritti degli utenti.

I vantaggi dei bookmakers Dall'Inghilterra

La Gran Bretagna è considerata la patria dei bookmakers. Le prime aziende furono fondate nel XIX secolo. Attualmente, i bookmakers inglesi sono ancora tra i più grandi al mondo. Ecco quali vantaggi indicano coloro che preferiscono i bookmakers dalla Gran Bretagna.

Regolamentazione

Le attività dei bookmakers inglesi sono controllate dalla Commissione per il gioco D'azzardo del Regno Unito (Gambling Commission). Questo ufficio rilascia licenze per la fornitura di servizi terrestri e online nel settore del gioco d'azzardo, oltre a monitorare le attività dei bookmakers, impone sanzioni e può revocare il permesso di svolgere attività.

Ottenere una licenza del genere è difficile. Oltre alle grandi spese finanziarie, l'azienda deve soddisfare una serie di requisiti. Ad esempio, la Gambling Commission può essere concessa in licenza solo da operatori che dispongono di attrezzature direttamente nel Regno Unito.

Linee

La linea casinononaams, di regola, presenta un numero enorme di sport — più di 30. Nel murale - tutti i soliti tipi di scommesse (base, statistica, combinata, speciale, esotico). Quote-sopra la media, grandi limiti di vincita, molti modi convenienti per prelevare fondi dal conto.

I bookmakers del Regno Unito prestano particolare attenzione agli sport tradizionalmente popolari tra gli inglesi: calcio, tennis, golf, cricket, corse di cavalli e corse di cani.

Bonus

I BC inglesi offrono anche buoni bonus, ma dovresti leggere attentamente i termini: spesso possono essere utilizzati solo dai residenti del Regno Unito. Anche con contro inglesi uffici è il fatto che l'assistenza non può essere di lingua russa dipendenti, e il sito — la versione russa.

In questa pagina troverai i bookmakers più famosi e popolari del Regno Unito, oltre a informazioni sui nuovi giocatori nel mercato dei bookmakers Inglesi. L'elenco aiuterà a determinare la piattaforma per la conclusione delle scommesse sia per i principianti che per i giocatori esperti.