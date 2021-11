Rugby ligure: entrano a pieno regime i campionati giovanili

Largo ai giovani ! E’ arrivato il momento che da tanto tempo si aspettava e, finalmente, nello stesso fine settimana scenderanno in campo tutte le categorie giovanili del rugby ligure. Con lo stadio Carlini/Bollesan a disposizione dopo il restyling del manto sintetico, fra sabato e domenica si alterneranno ragazzi e bimbi delle categorie del minirugby e gli Under 19. Ci sara’ attività anche a Cogoleto, al Fontanassa di Savona ed allo storico impianto di Baitè del Pino Valle. Inoltre domenica si disputerà sul campo Marco Calcagno di Cogoleto a partire dalle ore 14,30 il primo Festival Regionale Under 15 Maschile dedicato a tutti i tesserati nati nel 2007. La Serie A riprenderà domenica prossima con la disputa della quinta giornata del girone di andata con il test fra CUS Genova e Parabiago, mentre la Tossini Recco sarà di scena a Torino con il XV universitario. In Serie C è atteso il confronto fra Amatori Genova e Province dell’Ovest e fra il Savona e l’Union Riviera.

UNDER 19/QUALIFICAZIONE (I GIORNATA/RITORNO) domenica

CUS Genova – Amatori Genova (ore 11,00 Carlini/Bollesan arb.Biagioni)

Pro Recco in sosta

CLASSIFICA GENERALE: Amatori Genova (*) punti 5, CUS Genova (**) e Pro Recco (*) punti 0. (*) = partite da recuperare.

UNDER 17 GIR.LIGURE/QUALIFICAZIONE (V GIORNATA) domenica ore 11,00

Pro Recco – R.C. Spezia (rinviata)

Province dell’Ovest – CUS Genova (c.Calcagno/Cogoleto arb. Cassinelli)

Savona – Union Riviera (c.Fontanassa/SV arb. Scopelliti)

Riposa Amatori Genova

CLASSIFICA: Province dell’Ovest punti 16, Amatori Genova punti 14, Savona (*) 10, CUS Genova (*) 2, Union Riviera (**) 0, Spezia (*) e Pro Recco (*) - 4.

(*) = partite da recuperare

FESTIVAL UNDER 15 MASCHILE - domenica 14,30

Campo Marco Calcagno di Cogoleto

COPPA ITALIA FEMMINILE - domenica ore 14,30

Org. CUS PO di Alessandria in gara atlete di CUS Genova e CFFS Vespe Cogoleto.





ATTIVITA’ DI PROPAGANDA

UNDER 7 – 9

Domenica ore 14,00 Carlini/Bollesan/Genova (org. CUS Genova) con CUS Genova, Amatori Genova, CAP & S., Tigullio.

UNDER 11

Domenica ore 15,30 Carlini/Bollesan/Genova (org. CUS Genova) con CUS Genova, Amatori Genova CAP & S., RC Spezia, ProRecco.

UNDER 7

Sabato ore 13,30 PinoValle/Imperia (org. Imperia) con Imperia, CFFS Vespe Cogoleto, Rugby Fun, Sanremo e Superba Genova.

UNDER 9 – 11

Sabato ore 14,30 PinoValle/Imperia (org. Imperia) con Imperia, CFFS Vespe Cogoleto, Rugby Fun, Sanremo, Superba Genova.