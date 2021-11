Calcio, Eccellenza. Il Finale sfida il Taggia, l'Albenga cerca nuovo slancio a Varazze

Il giro di boa del girone A di Eccellenza e ormai a un passo e, nonostante tante sorprese che si palesano ogni fine settimana, la graduatoria inizia ad assumere una sua fisionomia ben chiara.

Taggia e Cairese, seppur i giallorossi abbiano una partita da recuperare la partita con la Genova Calcio, guidano in vetta a quota 18.

La squadra di Alessi riceverà al Brin l'Arenzano con l'obiettivo di accrescere il proprio vantaggio sul sesto posto e poter affrontare il girone di ritorno senza ansie di sorta.

Allo Sclavi arriva invece il Finale, ancora a caccia di un successo contro una big. La squadra di Buttu ad oggi è stata infatti micidiale contro le squadre che al momento occupano gli ultimi posti della graduatoria, mentre è ancora in attesa di un successo, nonostante l'ottima prova di Albenga, contro una squadra di prima fascia.

Prima fascia che vogliono consolidare anche gli ingauni a Varazze, dove ci sarà la prima tra le mura amiche di mister Mazzocchi.

Per il Pietra Ligure sfida delicata per la Genova Calcio, in un match che varrà molto per determinare gli equilibri tra zona playoff e playout.

Completa il programma Alassio FC - Ventimiglia.