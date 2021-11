Calcio. I messaggi di cordoglio per la scomparsa di Angelo Santin

Comitato Regionale Ligure:

Dopo una lunga malattia è mancato Angelo Santin (luogotenente dell’Arma dei Carabinieri di Cengio) allenatore di calcio e referente AIAC per la Valbormida. All’AIAC va il mio cordoglio e quello del Comitato Regionale Ligure.

Franco Rebella

AIAC Savona:

L' Aiac di Savona e tutti gli Allenatori della provincia di Savona costernati, addolorati, annunciano la partenza per il cielo del nostro Grande Mister, Amico Fraterno che ci ha lasciato in questo mondo pieno di problemi.

Semplice come ha vissuto ci piace RICORDARLO così a tutto il mondo sportivo. RIP Caro Angelo e Condoglianze a Tutta la Famiglia❤️.

Cairese:

La società A.S.D. Cairese 1919 è in lutto per la scomparsa di Angelo Santin. La società tutta si unisce al dolore della moglie Bianca, delle figlie Barbara e Marzia, del giocatore Lorenzo Facello, dei familiari e dei cari di Angelo, che ricorderemo sempre come tecnico appassionato che per tanti anni ha cresciuto giovani gialloblù. Ciao Angelo, non ti dimenticheremo!

Cengio:

Non ci sono parole per descrivere questo dolore.

Oggi se ne va un pezzo della nostra società.

Ciao guerriero, ciao Mister, per sempre con noi!

Carcarese:

Ti ricordiamo così, come nella foto, con il sorriso splendente, in mezzo ai tuoi adorati ragazzi. Il campo da calcio è stata per anni la tua seconda cosa, lì hai insegnato a tanti giovani non solo la tecnica ma anche e soprattutto i valori dello sport. La tua missione sociale non si è ridotta al rettangolo di gioco, hai aiutato tanti altri giovani (e non) anche nel tuo ruolo di carabiniere. Sei stata una persona splendida, di cui tutti hanno un bel ricordo. Non sei riuscito a vincere la tua battaglia più importante, ma sappiamo che hai combattuto con tutta la tua grinta, quella che ti ha sempre contraddistinto. Riposa in pace mister, ci mancherai! Da tutta l’Asd Carcarese sentite condoglianze alla famiglia Santin e alla società Cengio.

Plodio:

Purtroppo oggi ci ha lasciato una persona meravigliosa, una di quelle persone che hanno fatto tantissimo per il calcio locale. Impossibile non volergli bene, ha dato tutto se stesso per il sociale, in primis durante il suo lavoro, da carabiniere, dove, con le attenzioni di un padre ha cresciuto e corretto moltissimi ragazzi e poi a bordo campo, dove ha saputo trasmettere a tutti i suoi giocatori valori importanti e indispensabili per crescere.

Dobbiamo salutarti Angelo, perché il destino ha voluto così, ma non ti dimenticheremo mai, impossibile farlo. Ciao Angelo, fai buon viaggio, sempre con un pallone sotto il braccio.

Alla famiglia Santin e all'Usd Cengio vanno le nostre più sentite condoglianze, vi siamo vicini in un momento che avremmo voluto non arrivasse mai!

Santa Cecilia:

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti i tesserati dell’A.S.D. SANTA CECILIA, addolorati per la scomparsa dell'allenatore Angelo Santin, esprimono ai familiari e alla Società Cengio sentite condoglianze per questo profondo momento di lutto.