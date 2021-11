Calcio, Vado. I rossoblu alle 14:30 sfidano la mina vagante Borgosesia. Il ds Tarabotto: "Pronti a fare del nostro meglio per ricambiare gli sforzi societari"

E' arrivata di buona mattina la sveglia per il Vado in quel di Borgosesia.

La truppa di mister Solari ha raggiunto già nel pomeriggio di ieri la cittadina piemontese per evitare di sobbarcarsi nel corso della mattinata la lunga trasferta a pochi chilometri dal confine con la Svizzera.

Una sfida da prendere con le molle er il direttore sportivo Luca Tarabotto, dato il recente rendimento dei giovani granata, a pari punti a quota 16 con la Sanremese.







Direttore, così come il Vado il Borgosesia ha saputo cambiare volto in pochi mesi alla propria squadra:

“Abbiamo guardato con molta attenzione i nostri avversari nella marcia di avvicinamento alla partita. Auguro a loro di poter mantenere questa intensità per tutto il campionato: corrono tanto e mantengono un alto livello di intensità per tutti i 90 minuti. Mister Solari ha però preparato bene la partita e ci auguriamo di poter tornare in Liguria con un risultato utile”.







Ci sarà subito l'esordio di Matteo Brero, il colpo in difesa della scorsa settimana?

“Brero è arrivato in discreta forma, essendosi allenato da solo prima dell'arrivo a Vado. Valuterà il mister, ma siamo contenti del contributo che può darci dentro e fuori dal campo. Non dimenticherei nemmeno Tinti, nell'ultima partita con il Gozzano ha fornito una prestazione davvero di buon livello”.







La fiducia di Brero, dopo il campionato di Serie C disputato con l'Alma Fano, è comunque sintomo del buon lavoro imbastito in estate

“Non è mai facile per un giocatore scendere di categoria e farsi subito un'idea delle linee che una società vuole percorrere. Siamo fiduciosi però di quanto costruito nel corso dell'estate e fa piacere che un progetto importante venga riconosciuto anche da elementi di categoria superiore”.







Si amplia anche il parco delle scelte in ogni reparto.

“Sicuramente c'è più competizione per un posto da titolare e l'asticella si è alzata anche durante gli allenamenti. E' giusto dare merito alla società e tutti, io per primo, dobbiamo fare ancor di più del nostro meglio. La rosa è di buon livello e le responsabilità nei confronti della società inevitabilmente aumentano. Il presidente dedica molte energie al Vado ed è giusto che tutti diano il 100% per ricambiare i suoi sforzi.

C'è ancora tanto lavoro in campo da fare per raggiungere determinati livelli prestazionali. Non possiamo più pensare di limitarci a segnare un gol in più degli altri, ma il mister e i ragazzi stanno intraprendendo la direzione giusta, lavorando sulla gestione della palla e su quelle situazione di campo che ci han visto maggiormente in difficoltà.

Un ultimo appunto voglio dedicarlo alla Juniores. Ieri ha battuto 3-1 la Sanremese in trasferta raggiungendo il quarto posto in classifica. Sia lo staff che i ragazzi stanno facendo un buon lavoro. Avevo assistito alla partita interna con il Chieri e pur non essendo una squadra che fa della fisicità il proprio punto di forza, stanno compiendo un ottimo percorso".