I campioni Pietro Sibello e Gianfilippo Mirabile tornano a Genova e salgono in cattedra al Salone Orientamenti

Due professori d'eccezione il prossimo martedì 16 novembre alle ore 16 ai Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova per il Salone Orientamenti.

Presso la Sala Grecale saranno presenti, per la lezione "React: imparare a vincere", il velista alassino Pietro Sibello, protagonista alla scorsa America's Cup in Nuova Zelanda con l'equipaggio di Luna Rossa che ritornerà a Genova per la prima volta dopo la coinvolgente esperienza oltreoceano, e il campione di canottaggio paralimpico, il genovese Gianfilippo Mirabile, dopo l'avventura in Giappone per le ultime Paralimpiadi di Tokyo.