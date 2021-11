Calcio. Stasera la Champions League arriva in Liguria grazie al Milan Club Alassio

Lunedì 15 Novembre, presso l'Hotel Toscana di Alassio in via Flavio Gioia, il Milan Club festeggerà il primo anno del attività. Per l'occasione arriverà direttamente da Casa Milan la Coppa dei Campioni conquistata nel 2007, portata direttamente sul Presidente dell'Associazione Italiana Milan Club Giuseppe Munafò, accompagnata da un ospite, un calciatore che ha contribuito alle vittorie storiche della squadra rossonera.