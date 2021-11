Rugby: si è chiuso il fine settimana dedicato alle leve giovanili, un ottimo Savona batte l'Union Riviera

Giornata dedicata al rugby giovanile. Al Carlini/Bollesan sono scesi in campo gli Under 19 del CUS Genova e dell’Amatori Genova e il team universitario ha vinto il suo primo test stagionale mettendo a segno due mete con il trentino Pichler e Grassi, completate da una trasformazione di Varese. Per quanto riguarda il Campionato Under 17 è stata rinviata la partita fra la Pro Recco e lo Spezia, mentre a Cogoleto le Province dell’Ovest hanno surclassato il CUS Genova mettendo a segno ben quattordici mete, ed al Fontanassa il Savona ha fatto suo il test con l’Union Riviera grazie alle otto mete siglate. Con ancora quattro partite da recuperare, ed i riposi programmati, la classifica generale del girone potrebbe ovviamente subire consitenti modifiche.

UNDER 19/QUALIFICAZIONE (I GIORNATA/RITORNO)

CUS Genova – Amatori Genova 12/8

Pro Recco in sosta

CLASSIFICA GENERALE: Amatori Genova (*) punti 6, CUS Genova (**) 4, Pro Recco (*) punti 0. (*) = partite da recuperare.

UNDER 17 GIR.LIGURE/QUALIFICAZIONE (V GIORNATA)

Pro Recco – R.C. Spezia (rinviata)

Province dell’Ovest – CUS Genova 90/0

Savona – Union Riviera 52/21

Ha riposato Amatori Genova

CLASSIFICA: Province dell’Ovest punti 21, Savona (**) 15, Amatori Genova (*) 14, Savona (*) 15, CUS Genova (*) 2, Union Riviera (**) 0, Spezia (*) e Pro Recco (*) - 4.

(*) = partite da recuperare