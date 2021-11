Basket. L'Under 17 del Vado sottotono a Torino, l'Azimut sconfitta 69-62

Terza partita scadente in trasferta per Vado che questa volta torna a casa con un meritato referto giallo. Basket Torino sovrasta Vado sul piano dell'energia sin dalla palla a due ma il primo tempo si mantiene col punteggio in equilibrio.





Giornata 6 – Girone A – Campionato Under 17 Eccellenza Piemonte

Basket Torino - Azimut Vado 69-62 (12-12, 35-20, 51-42)





È il secondo periodo che marchia la partita. Vado è avanti 16-14 al 12' ma subisce un 17-0 in 5 minuti, con i liguri contati in piedi.





Dopo la pausa lunga Vado cerca di salire di energia ma ormai la frittata è fatta. Non è come schiacciare un interruttore. Scarsi e Siby, seppur stanchi, sono troppo soli per recuperare lo svantaggio.

Cinque punti dalla panchina sono veramente troppo poco per il campionato.





Nell'ultimo periodo Vado torna in singola cifra di scarto ma non riesce mai a tornare a contatto dei padroni di casa.

I 34 tiri liberi tirati con il solito arbitraggio molto permissivo testimoniano la differenza di energia prodotta dalle due squadre.





Domenica si torna tra le mura amiche con la visita della corrazzata Derthona.









TABELLINI





Basket Torino: Loiacono 7, Palmero 8, Petruzzi 5, Greco 9, Musto 14, Gallino 1, Beltramino 2, Donnini 6, Piasentin 2, Cabodi 2, Tarulli 2, Scaroni 11. Coach Raho. Ass: Nicastro, Saresin

Azimut Vado: Seslija 6, Tridondani 3, Mozzati, Serafini 2, Patrone, Siby 23, Scarsi 20, Migone 6, Bianchi 2, Rondinini. All:Prati









CLASSIFICA: Derthona 8, PALLACANESTRO VADO 8, Campus Piemonte 6, Basket Torino 6, CUS Torino 4, MY Basket Genova 4, 5 Pari Torino 0