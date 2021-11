Accesso agli stadi solo ai vaccinati? Il governo frena sulle restrizioni. Gelmini: "Al momento non cambiamo assetto, ma valuteremo i dati"

Con la risalita del numero di contagi da Sars Cov-2 il dibattito politico si è riacceso in merito a un possibile lockdown dei non vaccinati, con una ricalibrazione dei green pass mirata a rendere non più valido l'accesso a determinati luoghi dopo l'effettuazione dei tamponi.

I luoghi dello sport sembrano essere diventati i primi della lista, a partire dagli stadi: diversi esponenti politici stanno infatti puntando a concedere l'ingresso nei luoghi ricreativi solo ai vaccinati o a chi è guarito dal Covid19 negli ultimi sei mesi.

Un invito a cui il governo per il momento non ha risposto in maniera positiva, seppur opzione relativa a nuove restrizioni resti sul tavolo, come ha confermato Maria Stella Gelmini, ministro per gli affari regionali:

"La curva dei contagi, come da attese è in risalita. Le scelte fatte consentono di guardare con discreta tranquillità, ma è evidente che siamo nei mesi più difficili. Valuteremo strada facendo se servirà cambiare l'assetto che ci siamo dati"