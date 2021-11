E' stato un sabato pomeriggio da ricordare per la leva Giovanissimi dell'Area Calcio Andora.

Il match valido per il campionato Under 14 ha visto infatti prevalere i biancoblu sul Ceriale, nel match disputato al Marco Polo, per tre reti a una.

Decisive le due punizioni messe a segno da Alfredo Parodi e il rigore trasformato da Federico Guarrera.

Nel prossimo week end il replay, valido per la prima giornata di ritorno.