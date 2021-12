Volley: la matuziana Rebecca Scialanca passa al Volley Team Busnago: "Coinvolta a 360 gradi in questo progetto"

E’ l’ultima arrivata, in ordine di tempo, in casa Busnago Volley Team nella rosa della B2. Stiamo parlando di Rebecca Scialanca, classe 2005, ligure di Sanremo, che si è messa agli ordini di coach Alessandro Licata e Giovanni “Frank” Perego. Ed è proprio Rebecca a raccontare al sito ufficiale del team lombardo gli inizi della sua carriera, le sue esperienze nel mondo del volley, l’approdo a Busnago:

“Ho iniziato il mio percorso in Liguria al Volley Ospedaletti, poi al Riviera Volley Sanremo e alla Nuova Lega Pallavolo Sanremo. Nel 2020 il passaggio al Cuneo Granda Volley fino a settembre 2021 quando ho avuto la sensazione che non potesse essere una scelta giusta, così, con il mio procuratore Rodolfo Brizio, ho cominciato una serie di provini. Inaspettatamente è arrivato l’interessamento di Busnago: conoscevo bene la società per i successi giovanili che l’hanno portata alla ribalta nel panorama nazionale e conoscevo bene Alessandro Licata con cui ho potuto lavorare in alcuni stage estivi. Sono felice di avere questa opportunità per le condizioni ottime che mi coinvolgono a 360 gradi. Le compagne mi hanno accolto in maniera fantastica e ho ritrovato in palestra Licata e il suo staff che credo siano davvero in grado di tirare fuori il meglio da ognuna di noi, sia come capacità che come cultura del lavoro”.