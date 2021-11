Basket, Under 19 Eccellenza: Vado parte male ma vince in rimonta sul 5Pari Torino

Under 19 eccellenza impegnati tra le mura casalinghe contro Cinque Pari Torino. Match che si presenta insidioso contro un avversario ostico e anche per via di una settimana piena di acciacchi da recuperare. Il primo quarto è un copione già visto che dovrebbe suonare come campanello di allarme per la squadra in previsione futura: sotto ritmo, attacco superficiale e difesa morbida, sufficiente. Così non si va da nessuna parte, infatti gli ospiti ne approfittano e si va al primo time out dopo pochi minuti sul 4 a 12. Il richiamo non sortisce gli effetti sperati, l'attacco si affida a iniziative individuali senza alcuna lettura, offrendo tiracci e palle perse in quantità, mentre nella metà campo difensiva non si tiene un uno contro uno e non si aggrediscono i blocchi, solo le stoppate di Siby impediscono ai torinesi di tirare sempre da sotto. Il punteggio dopo i primi dieci minuti recita 13 a 20. L'inizio del secondo quarto sembra rispecchiare quello precedente, Vado è un po' più concentrata in attacco, ma nell'altra metà campo le iniziative dell'ottimo Canullo creano scompiglio nella pigra difesa ligure. A cambiare il volto alla partita è l'ingresso di Rebasti, che riesce a limitare fortemente il play ospite recuperando palloni, la squadra lo segue e finalmente nella seconda metà del quarto i pappagallini iniziano a mettere in campo quello che in teoria sanno fare meglio, attenzione difensiva, contropiede e attacchi rapidi in pochi minuti il punteggio si ribalta e si va all'intervallo sul 39 a 31. Nel terzo quarto a scendere in campo è un'altra Vado, il ritmo è ben diverso e la partita piacevole, con le squadre che segnano tanto finendo il quarto sul 69 a 52, con Vado che prende vantaggio ma può fare meglio soprattutto in difesa. Cosa che infatti avviene nell'ultimo quarto, coi contropiedi dei pappagallini frutto della finalmente attenta difesa che dilatano il punteggio fino al 90 a 59 finale. Non è sicuramente accendendosi per uno o due quarti che questa squadra può pensare di ambire ai piani alti della classifica, il miglioramento passa dalla ricerca della continuità nell'arco della partita, a cominciare dagli allenamenti.









Pall. Vado: Bertolotti 12, Rebasti 9, Fantino 3, Squeri 7, Migone 1, Da Corte 7, Tridondani 8, Bontempi 18, Giannone 16, Genta 2, Siby 7. Allen. Imarisio, La Rocca, Saltarelli.





5 Pari Torino: Vullo 5, Aureli 9, Cavagnoli 11, El Shorbagi, Campagnoli 15, Turillo 4, Cibin 3, De Marchi, Canullo 8, Dario 4. Allen. Bronzin, Riccardi.