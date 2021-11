Calcio, Borgio Verezzi. Ufficiale, Chicco Vona torna in campo e giocherà per i rossoblu

Uno degli attaccanti più iconici delle ultime decadi all'interno del calcio dilettantistico è pronto a riallacciare gli scarpini.

Stiamo parlando di Chicco Vona, una vera e propria autorità nel mondo dei centravanti del nostro comprensorio.

La carta d'identità non è delle più verdi, ma mister Cordiale non ha dubbi sulla bontà dell'operazione.

"Chicco è un amico e fondamentalmente il suo ingaggio ha una duplice valenza.

Oltre al contributo che ci potrà dare in campo, siamo convinti che darà una grossa mano a tutto il nostro gruppo, soprattutto per quanto riguarda i giovani. Un elemento con le sue qualità e la sua esperienza, rapprensenterà per il Borgio Verezzi un tassello importante per i prossimi mesi".