Calcio. Il Soccer punta la prima storica finale, alle 20:00 la sfida di andata con il Borzoli

Dal giorno della propria nascita il Soccer Borghetto ha bruciato le tappe, tanto da salire rapidamente di categoria e confermarsi nel campionato di Promozione come la squadra maggiormente competitiva da inizio campionato.

Questa sera la squadra di mister Brignoli avrà l'opportunità di porre un ulteriore mattoncino nel proprio processo di crescita, sfidando il Borzoli nella semifinale di andata di Coppa Italia di Promozione.

Il match di campionato, disputato proprio all'"Oliva", è stato finto dal Soccer in rimonta 2-1, a testimoniare la competitività dei gialloblu genovesi, a un solo punto di distanza in classifica da Piazza e compagni (seppur con una partita in più).

L'altra finalista sarà decretata dal coppio confronto tra Follo San Martino e FC Bogliasco.

