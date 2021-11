Calciomercato, Ufficiale: l'Albenga ritrova Salvatore Ruffo

E' arrivata ieri sera l'ufficialità dell'ingaggio di Salvatore Ruffo da parte dell'Albenga.

Dopo aver raggiunto la Liguria, il giocatore ha trovato l'accordo con il club ingauno, dando così il via alla propria seconda esperienza in bianconero.

L'attaccante classe 1994 ha sancito così, con la collaborazione di Fabio Ferrando, il suo ritorno all'Annibale Riva, essendo anche a disposizione e convocabile per la semifinale di Coppa Italia di questa sera contro la Genova Calcio.

"Da oggi inizia una nuova avventura - ha dichiarato Ruffo - giocando con una maglia che mi ha sempre affascinato. Ringrazio la società la squadra e dirigenti dell'Albenga 1928 per la fiducia dimostratami. Sono pronto a sudare per questi colori e il mio ringraziamento va anche al mio procuratore Fabio Ferrando che lavora sempre per me".