Imperia: derby contro il Sestri Levante anticipato a sabato 20 novembre. Squalificati Mister Ascoli e Luca Carletti ma arrivano buone notizie dall'infermeria

Derby ligure tra Sestri Levante ed Imperia anticipato a sabato 20 novembre, con fischio d’inizio fissato per le 14:30. Quello del ‘Sivori’ sarà l’antipasto della 12° giornata, con entrambe le squadre in lotta per uscire dalla zona playout.

Un match mai banale tra le due compagini, spinte da una accesa rivalità. L’Imperia poi vuole vendicare il 6-0 subito nella scorsa stagione proprio a Sestri, ferita ancora aperta per i giocatori rimasti in maglia neroazzurra.

I tifosi che vorranno seguire la squadra dovranno acquistare i biglietti esclusivamente in prevendita: aperta da oggi fino a venerdì, negli orari 17:00 – 19:00, presso il campo ‘Salvo’ dei Piani. Al costo di 10 Euro al tagliando.

Non sarà della partita Mister Nicola Ascoli che è stato fermato dal giudice sportivo per due turni e quindi salterà anche il match casalingo contro il Vado. Squalificato per una giornata anche il terzino Luca Carletti.

Notizie positive sono arrivate dall’infermeria: è tornato ad allenarsi, seppur a parte, l’ attaccante Domenico Mistretta.