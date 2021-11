Tennis, Coppa d'Inverno: FIT Liguria e la Lubrano Academy ospitano il girone C

La Lubrano Tennis Academy ospiterà, dal 6 all’ 8 dicembre, un girone della fase di qualificazione nazionale della Coppa d’inverno.

In occasione della seduta del Consiglio Federale del 29 e 30 ottobre è stata infatti ratificata l’assegnazione da parte della FIT dell’incontro del girone C, composto dalle rappresentative di Lazio, Sardegna,Toscana, oltre naturalmente alla Liguria ospitante.

I quattro campi coperti di Valletta Cambiaso faranno quindi da bella vetrina per tanti ragazzi under 14 protagonisti di una delle fasi cruciali della Coppa d’Inverno, manifestazione giunta alla sua tredicesima edizione e ormai entrata nel cuore di giovani atleti, tecnici e genitori.

In palio a Valletta ci sarà il ticket per le finali tradizionalmente organizzate a Tirrenia alla fine di dicembre. Vale la pena ricordare che proprio il Lazio si è imposto nel 2019 e che la Liguria, quarta in quell’occasione, ha vinto nel 2018.

Ancora un dato importante. Le finali a Tirrenia nel 2019 videro ai nastri di partenza anche la Toscana, oltre che Lazio e Liguria, quindi tre rappresentative fra le quattro finaliste di quella edizione sono comprese nel girone C di qualificazione che si disputerà alla Lubrano Tennis Academy dal 6 all’8 dicembre prossimi.

La designazione della Lubrano Tennis Academy ad ospitare uno dei gironi finali della Coppa rappresenta l’ennesima dimostrazione di stima da parte di Federazione Italiana Tennis nei confronti della Liguria tennistica, delle sue strutture e della capacità organizzativa dei nostri Circoli. Un riconoscimento che giunge a chiusura di un’altra stagione davvero ricca di soddisfazioni per il tennis italiano e ligure.