Da Verzi al Monte Carmo un emozionante trekking sulla panoramica via di cresta

Domenica 21 novembre a Loano dalle ore 8:30 alle 15, si terrà un interessante trekking sulla panoramica via di cresta da Verzi al Monte Carmo (1389 m). Dalla frazione si sale in auto fino al parcheggio “della castagna”, da dove inizia la camminata. Dopo 40 minuti si arriva al Rifugio Pian delle Bosse, nel territorio di Pietra Ligure. Seguendo il Sentiero delle Terre Alte si può scegliere tra due percorsi.

Il tracciato in cresta è dedicato agli escursionisti esperti e in 2 ore porta alla croce. Il più morbido attraversa invece un bosco di faggeta e conduce alla cima in 2 ore e mezza. Nel bosco si trovano il ciliegio, l’abete bianco, la betulla, il pino silvestre, il frassino, il pino marittimo, il leccio, il faggio, il castagno e tante altre piante.

Per il ritorno è possibile scegliere tra lo stesso sentiero della salita oppure completare il giro ad anello. Arrivati alla croce del Monte Carmo si ha una splendida vista a 360 gradi ed è facile incontrare daini, caprioli, camosci, cinghiali, volpi. Secondo le guide escursionistiche il monte “è la prima vetta alpina dotata di una certa personalità: la sua mole massiccia domina da notevole altezza il Finalese e i centri costieri di Pietra Ligure, Loano e Borghetto Santo Spirito”, con una discreta vista sull’Isola Gallinara.

L’escursione sarà su una distanza di 8 km e un dislivello di 850 metri per una difficoltà E – EE. Sono consigliati scarponi e bastoncini da trekking, cappello, occhiali da sole, zainetto, borraccia con acqua e pranzo al sacco. Il costo sarà 12 €, comprensivo di copertura assicurativa e accompagnamento della guida ambientale escursionistica associata AGAEL e AIGAE. Il punto di ritrovo sarà il parcheggio della chiesa di Verzi alle ore 8:30.

Per informazioni e iscrizioni: Tel 3474166068, info@liguriatrekking.it

https://liguriatrekking.it/<wbr></wbr>escursioni/da-verzi-al-monte-<wbr></wbr>carmo/