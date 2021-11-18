Giudice Sportivo, Eccellenza: i provvedimenti settimanali, due turni a Minardi dell'Arenzano

CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 14/11/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA Euro 75,00
CADIMARE CALCIO
Per il comportamento di alcuni propri sostenitori che, dal 35' del primo tempo e per tutta la durata del secondo tempo, rivolgevano frasi irriguardose ed ingiuriose nei confronti di un Assistente Arbitrale. (Sanzione rilevata da un A.A.)
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/11/2021
RUFINO FABIO (CADIMARE CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
CORACE CLAUDIO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)
ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
SCHIAZZA CORRADO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
AMMONIZIONE (I INFR)
MAZZOCCHI PAOLO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)
CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MINARDI IACOPO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
Infrazione rilevata da parte di un AA
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
AGOSTINI STEFANO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CORDANO ALBERTO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
DELLA PINA FRANCESCO (CADIMARE CALCIO)
COLOMBO EMANUELE (CAIRESE) DOFFO LUCA (CAIRESE)
DEL PADRONE LORENZO (CANALETTO SEPOR)
ANSALDO FABIO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
SCARRONE TOMMASO (FINALE)
INSOLITO GIANMARCO (PIETRA LIGURE 1956)
TONA MARC (PIETRA LIGURE 1956)
VOTTERO MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)
FIUZZI LUCA (TAGGIA)
AMMONIZIONE (III INFR)
GARGANO MATTEO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
CAMPELLI MARCO (ALBENGA 1928)
OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)
PASCUCCI FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)
PIROZZI JORDI (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
ZUNINO JACOPO (BUSALLA CALCIO)
BOVERI EMANUELE (CAIRESE)
BRIZZI ANTONIO (FEZZANESE)
SELIMI SAURO (FEZZANESE)
CALVI SAMUELE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
CARLUCCI SIMONE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
ERANIO LORENZO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
SIRI MARTINO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
MICHELOTTI SIMONE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
PANEPINTO FABIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
ZUNINO ELIA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
CUSATO GIANLUCA (RIVASAMBA H.C.A.)
GALLO VALERIO (TAGGIA)
FILIPPONE TOMMASO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)
ROSSI GABRIELE (VARAZZE 1912 DON BOSCO)
AMMONIZIONE (II INFR)
BEN AYECH YOUSSEF (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
BASSO THOMAS (ALBENGA 1928)
TONAZZINI LORENZO (CADIMARE CALCIO)
BERRETTA FRANCESCO (CAIRESE)
CICERI NICCOLO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
LAMONICA MIRAGLIO L. (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
BONNI GABRIEL (CANALETTO SEPOR)
PADOVAN GABRIEL (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
ZANOLI RUBEN (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
GARIBBO LUCA (FINALE)
CAPPANNELLI MARCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
CORCIULO LUCA (PIETRA LIGURE 1956)
METALLA ELVIS (PIETRA LIGURE 1956)
CHIARABINI MIRKO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
REVELLO ALESSANDRO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
DAGNINO DIEGO (ALBENGA 1928)
GRAZIANI THOMAS (ALBENGA 1928)
GIAMBARRESI MARCO (ANGELO BAIARDO)
MERIALDO FEDERICO (ANGELO BAIARDO)
OGGIANU CARNIGLIA A. (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
ROVETTA RUBEN DAVIDE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
DE MARTINO DANIELE (FEZZANESE)
DELL AMICO LORENZO (FEZZANESE)
FROLLA FRANCESCO (FEZZANESE)
DEBENEDETTI ALESSANDRO (FINALE)
BOERO LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
DAVICO TOMMASO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
GROSSO EDOARDO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
MENINI MATTEO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
PROFUMO DAVIDE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
DEL CORSO LORENZO (RIVASAMBA H.C.A.)
LATIN MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)
PADI THOMAS (RIVASAMBA H.C.A.)
CADENAZZI FABRIZIO (TAGGIA)
BETTELLA NICOLO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)