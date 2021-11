Ciclismo: nel week-end Diano Marina sarà capitale delle due ruote. In programma la 'Gravellata del Golfo del Dianese' e l' 'Expo Cicli Vintage'

Sabato 20 e domenica 21 novembre Diano Marina diventerà la capitale delle due ruote con la 'Gravellata del Golfo del Dianese': l'evento dedicato alle Gravel, Mountain Bike ed E-Bike.

La Dianeseoutdoor , presieduta da Ivan Torrero e organizzatrice dell'evento, ha previsto tre precorsi non competitivi - San Bartumé: 33km per 600 metri di dislivello; De Dian: 55km per 1200m.dls; I’Mcycle: 70km per 1900m.dls. - ispirandosi alla 'Nova Eroica', come sottolineato sul sito dianeseoutdoor.com dove il pubblico potrà trovare tutte le informazioni necessarie per partecipare alla gara. Sarà un appuntamento davvero speciale per la Liguria a due ruote e dedicato a Sergio Poggi.

A margine dell'evento, verrà allestito anche l' 'Expo Cicli Vintage' all' Hotel Paradiso di Diano Marina- sede per il ritiro dei 'pacchi gara' per la Gravellata -.

Si tratta di una vera e propria mostra con pezzi che vanno dagli anni'50 al più recente mezzo usato da Leonardo Bonifazio, curatore dell'esposizione, tra i PRO. Non solo bici ma anche cimeli come le divise storiche delle formazioni che si sono avvicendate nel dianese, fino alla casacca originale 'Molteni', risalente ai ruggenti anni'70, allora capitanata dal 'Cannibale' Eddie Merckx.

Nonostante il ritiro dal mondo delle corse, Leonardo Bonifazio coltiva la sua grande passione per il ciclismo collezionando biciclette, divise e cimeli di ogni epoca. Sulla sua pagina Instagram 'riviera_vintage', gli appassionati possono davvero sbizzarrirsi ed ammirare pezzi unici.

Bonifazio, insieme ad Ivan Torrero e Marco Gandolfo, ha curato l'esposizione che aprirà i battenti sabato pomeriggio, dalle ore 14:00, e rimarrà per tutta la giornata di domenica.