Altre due regate a Loano per il quarto campionato invernale della Marina

Il 4° Campionato Invernale di Marina di Loano prosegue con regolarità offrendo spettacolo e divertimento ai 48 iscritti, con le classifiche che continuano a cambiare a dimostrazione di grande competitività e agonismo.

Sabato 13 novembre il vento leggero da terra ha comunque consentito ai concorrenti di disputare una regata sulle boe. Domenica 14 partenza anticipata alle 10:30 per una regata costiera, nel corso della quale il vento ha raggiunto punte di 20 nodi.

Il fine settimana si è concluso così con le due regate regolarmente disputate e con l’appuntamento per la settima e l’ottava giornata del Campionato invernale di Marina di Loano, le ultime della prima manche, si svolgeranno il 27 e il 28 novembre prossimi. Classe ORC: classifica sempre molto corta con il Farr 40 Roby e 14 di Massimo Schieroni che si conferma al primo posto con 17 punti. Al secondo l’A-35 Just a Joke di Dino Tosi (19 punti) e al terzo Corto Maltese, il First 34.7 di Michele Colasante (21 punti) In quarta posizione Vega, il Grand Soleil 40 C di Salvatore Giuffrida (21 punti).

Invariate le prime tre posizioni nella classe Libera con Spi 6,50-9,50: 1° cl. Kaizen – 7 punti; 2° cl. Aile Blanche – 11 punti; 3° Atlantic – 26 punti Cambia la classifica nella classe Libera con Spi (9,51-11,50) con Beatrice che si conferma al promo posto mentre Go Ghi Go sale al secondo posto e Shardana che scende al terzo. Nella classe Libera con Spi (11,51-13,50) invariate le posizioni con Emma 2 che consolida il primato. 1° cl. Emma 3 – 7 punti; 2° cl. Peggy – 13 punti; 3° cl. Ziggy - 21 punti Nella classe Libera Vele Bianche (6,50-9,50) Itaca è sempre saldamente in testa, Galia sale al terzo posto e Becero scende al quarto 1° cl. Itaca - 6 punti; 2° cl. Samba - 15 punti; 3° Galia – 21 punti Classe Libera Vele Bianche (9,51-11,50): Voglia Matta passa in testa e Mamì scende in seconda posizione. 1° cl.

Voglia Matta – 11 pt; 2° cl. Mamì - 16 pt; 3° cl. Solaris III - 24 pt Situazione di grande equilibrio nella classe Libera Vele Bianche 11,51-13,50: Dindi mantiene la prima posizione, con Bric Paluc che passa in seconda posizione e Francy scende sul terzo gradino del podio. 1° cl. Dindi – 9 punti; 2° cl. Bric Paluc - 14 punti; 3° cl. Francy – 20 punti.