Calcio, San Francesco. Il ds Burastero tra rammarico e certezze: "Troppo nervosi contro la Priamar, ma saremo in corsa per la promozione fino alla fine"

E' stata una sconfitta in parte mal digerita, da parte della San Francesco, quella maturata lo scorso fine settimana contro la Priamar.

I rossoblu di mister Sardo hanno infatti ceduto il passo a una delle principali concorrenti per la vittoria finale, al termine di una partita estremamente tirata, forse troppo da parte loanese per il direttore sportivo Roberto Burastero.

"Perdere non fa mai piacere, ma sicuramente abbiamo imparato qualcosa dalla sconfitta di domenica scorsa.

Certi atteggiamenti visti in campo, soprattutto nella ripresa, non dovranno più ripetersi, ma la squadra ha recepito il messaggio e già nel corso della settimana gli allenamenti si sono svolti nel migliore dei modi.

Perdere contro la Priamar ci sta, sicuramente saranno tra le prime tre squadre al termine del campionato, però pur essendo rimasti in inferiorità numerica dopo 8 minuti, avevamo trovato le giuste contromisure, tanto da andare anche in vantaggio. Resta però il sapore dell'occasione persa proprio per il nervosismo che abbiamo palesato nella ripresa.

Resto convinto - ha concluso Burastero - che la San Francesco lotterà fino alla fine per salire in Prima Categoria. Il format del torneo è davvero molto serrato e la sfida tra Spotornese e Priamar ci darà comunque l'opportunità, a patto di superare il Varazze, di accorciare le distanze verso i primi posti".