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Calcio | 19 novembre 2021, 20:12

Giudice Sportivo: le sanzioni nei gironi B e C di Seconda Categoria

I comunicati della delegazione imperiese non sono pubblicati dalla fine dello scorso ottobre

Giudice Sportivo: le sanzioni nei gironi B e C di Seconda Categoria

SECONDA CATEGORIA SAVONA

GARE DEL 13/11/2021


PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BIANCHIN NICOLO (ROCCHETTESE)

 

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

CIAPPELLANO PIETRO (CARCARESE)

GAVACCIUTO ANDREA (CARCARESE)

TACCHINI DANIELE (CARCARESE)

 

AMMONIZIONE (I INFR)

PERA NICOLO (CARCARESE)

BOTTA FEDERICO (ROCCHETTESE)

GALLIONE ANDREA (ROCCHETTESE)

VALLECILLA BENAVID JULIO CESAR (ROCCHETTESE)

VENEZIANO GIUSEPPE (ROCCHETTESE)

 

GARE DEL 14/11/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

BRESCI ALESSIO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

 

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BIANCO LORENZO (SAN FRANCESCO LOANO)

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ANTONELLI MIRKO (SAN FRANCESCO LOANO)

 

CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (III INFR)

VANOLI LUCA (ALBISSOLE 1909)

VALLONE FEDERICO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

GALLUZZO EDOARDO (SPOTORNESE CALCIO)

LIONE MATTEO (SPOTORNESE CALCIO)

 

AMMONIZIONE (II INFR)

ALLISIARDI FABIO (BORGIO VEREZZI)

ROASCIO GABRIELE (BORGIO VEREZZI)

CAMERA MARCO (CENGIO)

HUBLINA ANDREJA (CENGIO)

GROSSO GIULIO (PALLARE CALCIO)

CIBRARIO LUCA (SAN FRANCESCO LOANO)

 

AMMONIZIONE (II INFR)

ACCATINO SIMON (SANTA CECILIA)

VACCA ALBERTO (SASSELLO)

CHESSA PIETRO (SPOTORNESE CALCIO)

MERLO MANCO FRANCESCO (SPOTORNESE CALCIO)

 

AMMONIZIONE (I INFR)

GHIRARDO ANDREA (CISANO)

GRILLO DAVIDE (CISANO)

MAGLIANO ANDREA (CISANO)

PONTOGLIO STEFANO (MURIALDO)

PERRONE ALESSIO (PALLARE CALCIO)

PIANTELLI LUCA (PALLARE CALCIO)

VIGLIERO YAN (PALLARE CALCIO)

FERRIGNO CRISTIAN (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

DOGLIOTTI SIMONE (QUILIANO&VALLEGGIA)

MORA VICENTE ANGELO PAOLO (QUILIANO&VALLEGGIA)


AMMONIZIONE (I INFR)

RUSSO ALESSANDRO (QUILIANO&VALLEGGIA)

ILLIANO DANIELE (SAN FRANCESCO LOANO)

PATACCHINI MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)

ROSSIGNOLO FRANCO (SAN FRANCESCO LOANO)

TORRENGO ANDREA (SAN FRANCESCO LOANO)

FONTANA ANDREA (SANTA CECILIA)

VASSALLO MARCO (SANTA CECILIA)

CROVELLA LUCA (SPOTORNESE CALCIO)

BAH BUBACARR (YEPP ALBENGA)

Lorenzo Tortarolo

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