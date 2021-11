Rugby, Italia - Uruguay: arriva la chiamata azzurra per Pierre Bruno

Pierre Bruno, genovese, classe 1996 è stato convocato nella Nazionale Italiana di Rugby per il test fra gli Azzurri, selezionati da Kieran Crowley, e l’Uruguay. La partita con “Los Teros” è inserita nella Autumn Nations Series e questo sarà l’ultimo dei tre confronti programmati. La sfida con i sudamericani arriva una settimana dopo l’altra partita giocata dall’Italia A con la stessa Nazionale celeste, dive lo stesso Bruno ha segnato una meta, ed i favori del pronostico parlano tutti a favore dei nostri colori. Per Pierre Bruno, che attualmente è titolare della Franchigia delle Zebre, è un trequarti ala e questa convocazione rappresenta l’esordio assoluto nella prima squadra azzurra. Pierre Bruno è cresciuto rugbisticamente nelle fila delle Province dell’Ovest, dal minirugby sino all’Under 19, ed è il fiore all’occhiello di questo club creato da Paolo Ricchebono: “ E’ un grande atleta, dotato di grinta e coraggio – così si esprime lo stesso tecnico – ha sempre avuto una grande voglia di arrivare e, nonostante tutte le avversità che ha subito lungo la strada, dove tra l’altro è sempre stato ritenuto troppo piccolo per emergere ad alto livello, ha raggiunto ugualmente l’obiettivo che si era prefissato.”

La partita Internazionale fra Italia ed Uruguay si gioca dopodomani alle ore 14,00 allo Stadio Lanfranchi fi Parma.