Volley femminile: Carcare bissa il successo, 3-1 all'Imperia. Gli scatti di Bruno Oliveri

Altra ottima prove delle ragazze biancorosse che fra le mura amiche e al cospetto di un discreto pubblico, vincono e convincono, vincendo la seconda partita consecutiva. La partita di sabato fra due formazioni giovanissime ma ben preparate, ha fatto ricredere i scettici sulle scelta della società che ha deciso di chiudere con un passato ricco di successi e promozione e ripartire con un nuovo gruppo. La partita è stata decisamente spettacolare, le due formazioni si sono affrontate a viso aperto, abbiamo assistito a lunghi scambi, con entrambi i sestetti ben disposti in campo tanto da neutralizzare gli attacchi avversari e brave a ricostruire il contrattacco. Entrambe le formazioni hanno messo in luce ottime individualità, anche se come sempre nella pallavolo è il collettivo l'arma vincente.

Le valligiane partono bene, le imperiesi se pur in leggera difficoltà tengono, per cedere sul finale 25 a 22, nel secondo il risultato non è mai in discussione 25 a 15. Le padrone di casa però ripetono l'errore di sette giorni fa, rifiatano e le scaltre imperiesi si portano a casa il set 26 a 24. La replica delle rocce biancorosse non si fa attendere e il quarto set non ha praticamente storia, si chiude 25 a 13. Il duro lavoro del coach Fazio e del suo vice Loru, comincia a dare i suoi frutti, il gioco è fluido, difendono e attaccano senza andare in confusione.I presupposti per una buona stagione ci sono, anche se arriveranno i periodi di appannamento e i risultati verranno meno, per adesso sono autorizzate a godersi la testa della classifica a punteggio pieno e a sognare.