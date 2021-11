Volley, Serie C. Sconfitta che dà segnali di crescita per il VBC Savona, Manzotti: "Giusto spirito, un grazie al pubblico che ci segue sempre"

Un punto a casa e buoni segnali per il proseguo della stagione, il VBC Savona esce sconfitto 3 a 2 in casa dell’Albisola Pallavolo, ma fa vedere di che pasta è fatto. Dopo il 2 a 0 per i padroni di casa, i ragazzi di coach Battistelli riportano il match in parità, andando vicino anche al grande ribaltone. Tra i migliori in campo c’è certamente Alessandro Manzotti, che ha così parlato della gara: