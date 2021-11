Calcio, Bragno. Monte e Saltarelli in coro: "Lavoriamo su un certo tipo di mentalità, i ragazzi fino ad ora stanno rispondendo al meglio"

I quattro punti raccolti nei primi due incontri disputati sulla panchina del Bragno hanno portato subito linfa e ossigeno a mister Fabrizio Monte.

I biancoverdi sono stati attenti, nonostante l'inferiorità numerica, in entrambi i match a mantenere la porta inviolata e a far fruttare al massimo l'unica rete realizzata.

Il percorso è ancora lungo verso la permanenza della categoria, ma i segnali raccolti dal tecnico savonese appaiono comunque incoraggianti.







Mister, massima resa nei 180 minuti fino a qui disputati.

“Siamo contenti per le risposte che ci ha dato la squadra. Abbiamo portato a casa punti iniziando quello che dev'essere un percorso. Le due espulsioni hanno condizionato le partite nel loro sviluppo, ma soprattutto contro il Legino, quando siamo rimasti in dieci dopo pochi minuti di gioco, la squadra ha sempre mostrato compattezza, difendendosi senza eccessivi affanni, e provando anche a ripartire. Ai ragazzi vanno fatti i complimenti”.

Storicamente sono numeri in contrasto con il tipo di calcio propositivo che hai sempre proposto.

“I punti rappresentano il numero più importante, ma è normale che dobbiamo migliorare la nostra fase offensiva. Siamo partiti con sei under e la società sa bene che oltre a Di Martino, Puglia e Guerra servono altri elementi di esperienza. D'altra parte è però un piacere lavorare con giovani pronti a crescere”.







Domani arriva un avversario tostissimo contro la Praese.

“Sono il doppio rispetto a noi – sorride Monte – dato che i nostri convocabili sono 14-15, però al contempo non dobbiamo perdere un po' di sana sfacciataggine. Dovremo scalare una montagna, ma l'ambiente è sereno e poi giochiamo in casa nostra”.







La scorsa settimana è arrivato anche Daniele Saltarelli, come vice.

“E' la prima volta che lavoro con un amico vero e proprio. Ci conosciamo da 30 anni con Daniele: l'ultima stagione l'ho fatta proprio con lui a Legino. Ho apprezzato il suo lavoro come allenatore degli Allievi quando ero direttore tecnico a Quiliano e il suo supporto nello trasmettere un certo tipo di mentalità alla squadra è fondamentale. E' un tecnico qualificato, patentato, con un carattere simile al mio: il tipo di figura ideale in questo percorso”.





E proprio lo stesso Saltarelli ha ribadito i concetti espressi da Monte:

“E' vero, Fabrizio è un grande amico, ma oltre a questo ci lega sul campo la medesima visione del calcio. Abbiamo parlato, ci siamo confrontati e alla fine abbiamo percepito di poter intraprendere questo cammino insieme. Il suo tipo di lavoro è coinvolgente e lo ringrazio per lasciarmi spazio con la squadra.

Siamo contenti del lavoro che stanno facendo i ragazzi, ci stanno seguendo con impegno ed entusiasmo, due fattori che dai campionati più importanti ai dilettanti sono basilari per costruire delle basi solide, indipendentemente dalla categoria.

Domenica ne abbiamo avuto la riprova a Legino e i complimenti sia di mister Tobia che del presidente Carella ci hanno fatto davvero piacere. Proveremo a riproporci anche con la Praese, mantenendo le nostre idee e il nostro tipo di organizzazione. I ragazzi sono giovani e tecnicamente validi, con un certo tipo di lavoro potranno dire la loro con una convinzione sempre più crescente”.