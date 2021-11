Calcio, Seconda Categoria B: Carminati manda in vetta solitaria la Spotornese, battuta 1-0 la Priamar nell'anticipo

SPOTORNESE - PRIAMAR 1-0 (68' Carminati)

49' finisce qua! LA SPOTORNESE BATTE 1-0 LA PRIAMAR ED E' CAPOLISTA SOLITARIA

46' inizia il recupero, parapiglia in campo. La tensione non manca seppur la partita sia trascorsa sui binari della piena correttezza

45' Dalpiaz tenta la sforbiciata acrobatica fin area, pallone colpito dal basso verso l'alto, palla ben oltre la trasversale

43' Passerella per Carminati, entra Vanara

40' Bresci si gioca la carta Sirito per Ferrigno, Bresci ridisegna la Priamar con un 4-2-4

38' punizione al bacio di Vallone, la sfera regala l'illusione del gol ai tifosi rossoblu, sfiorando la rete oltre la traversa. Sospiro di sollievo per Filippi

35' iniziano gli ultimi dieci minuti della partita, oltre al recupero

33' Calcagno si affida all'esperienza di Dorigo, esce Chessa

30' Bianco in spaccata di fronte a Filippi, sfera troppo lunga per trovare l'impatto con il pallone

29' il contesto della partita era equilibrato, ma la Priamar ha incassato la rete forse nel momento di propria maggior pressione

26' un cambio per parte. Calcagno richiama Russo Artimagnella per Canale, nella Priamar fuori Bianchi per Lavagna

25' CARMINATI! SPOTORNESE IN VANTAGGIO! Ancora un piazzato, questa volta l'attaccante biancazzurro trova il colpo di testa giusto per infilare Quaranta

22' infinito batti e ribatti in area Spotornese che esalta in conclusione Filippi, c'era perlò posizione di offside in casa Priamar

20' quasi tutte le occasioni più pericolose sono arrivate da calcio da fermo. E' così anche per la punizione di Vallone: controllata con lo sguardo da Filippi

17' destraccio di Ferro dai 35 metri, la Spotornese appare meno brillante fisicamente in questo inizio di ripresa

13' autonomia limitata per Morando, entra Bardhi, Saturni passa centrale

11' primo cambio nella Spotornese, Manfrini lascia spazio a Pellizzari, Russo Artimagnella torna esterno nel tridente offensivo

10' è la prima occasione in cui la Spotornese si fa trovare con la difesa esposta, Esposito però calcia troppo centralmente, Filippi blocca

6' Filippi è ancora attento sulla punizione al limite degli ospiti. In questo avvio d ripresa la Priamar prova a proporre le proprie trame. Spotornese nella propria metàcampo pronta ad indurre all'errore gli avversari per poi ripartire

2' subito Ferrigno a terra, contusione al piede per il numero 11, il gioco riprende

1' si riprende al Ruffinengo. Al momento non ci sono cambi

Secondo tempo

47' termina il primo tempo, squadre negli spogliatoi a reti bianche. Partita molto tattica, serve l'episodio per sbloccarla

45' inizia il recupero

42' numero di Russo sulla trequarti, sinistro però troppo forzato per impensierì Quaranta

41' Bianchi va di mancino a botta sicura, salva la difesa di casa a ridosso della linea di porta. Mani nei capelli per il numero nove!

40' Bianchi conferma la propria vivacità, punizione dal lato corto dell'area della Spotornese. Pochi istanti prima Quaranta aveva disinnescato una situazione spinosa nell'area rossoblu.

34' gol annullato alla Spotornese. Punizione dal lato corto destro dell'area di rigore. Russo Artimagnella da pochi passi trova la deviazione alle spalle di Quaranta, ma Martino segnala subito la posizione irregolare

30' punizione Priamar, sulla palla Esposito. La prima battuta va sul miro, la seconda, di mancino, trova Filippi pronto alla grande parata

27' Bianchi è il più vivace nel terzetto offensivo schierato da Bresci: controllo al limite e destro a chiudere, Filippi c'è

26' la partita tatticamente sta mantenendo comunque le attese: biancazzurri e rossoblu hanno davvero poco a che fare con la categoria

24' la Priamar fa particolare fatica a esprimere il proprio gioco con linearità, ottima fino ad ora l'interpretazione della Spotornese

22' calcio d'angolo per la Spotornese, la palla arriva al limite a Nocerino, botta incrociata sul palo lungo di Quaranta che conclude la sua corsa sul fondo. E' l'azione più pericolosa della partita

17' il primo tiro della Spotornese arriva dai piedi di Ferro, botta dai 20 metri che Quaranta blocca in due tempi

14' vista l'assenza di palle gol c'è tempo per una nota meteo. Clima quasi settembrino per gli standard del Ruffinengo. Temperatura abbondantemente sopra i 10 gradi e soprattutto vento praticamente assente

13' Spotornese più manovriera rispetto all'esordio col Cisano, passi avanti rispetto all'esordio per i biancazzurri

7' squadre a specchio in campo, sia Calcagno che Bresci hanno optato per il 4-3-3

6' Bianchi converge dalla destra chiudendo di sinistro, tiro contrato

4' prima opportunità per la Priamar, cross dalla destra a tagliare tutta l'area di rigore, pallone leggermente troppo alto per Bianco.

3' buona cornice di pubblico al Ruffinengo, presenti anche gli immancabili ultras della Spotornese

1' si parte!

Primo tempo

SPOTORNESE: Filippi, Galluzzo, Bovero, Nocerino, Crovella, Ferro, Lione, Chessa, Russo, Manfrini, Carminati

A disposizione: Genta, Torrini, Dorigo, Novello, Monda, Canale, Pellizzari, Vanara.

Allenatore: Calcagno

PRIAMAR: Quaranta, Saturni, Cyrbja, Andriello, Dalpiaz, Morando, Vallone, Bianco, Bianchi, Esposito, Ferrigno.

A disposizione: Barba, Hasani, Casalinuovo, Bardhi, Lavagna, Colombi, Mandagli, Sirito.

Allenatore: Bresci

Arbitro: Martino