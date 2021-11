Calcio, Serie D. Due volte Gaboardi nella nebbia, il Saluzzo batte il Fossano e lascia l'ultimo posto

Il Saluzzo fa suo il derby con il Fossano, conquistando tre punti preziosi nell'anticipo della 12^giornata e superando la squadra di Viassi in classifica. Una doppietta di Gaboardi sancisce il 2-0 finale ed illumina il nebbioso pomeriggio dell' "Amedeo Damiano": per Briano la seconda vittoria di fila in casa.

LA CRONACA

Sono i padroni di casa a partire meglio, con Matera due volte insidioso nei primi venti minuti di gioco. La squadra di Briano è più determinata e sfiora il vantaggio a ridosso della mezz'ora. Carli anticipa tutti sugli sviluppi di un corner e di testa colpisce la traversa; sulla ribattuta Poppa non inquadra lo specchio. Dieci minuti prima si era resa necessaria l'accensione dei riflettori per migliorare la visibilità, resa decisamente precaria dalla nebbia. Poppa e Matera costruiscono un'altra occasione al 38' ma senza trovare lo spunto vincente a pochi passi dalla porta difesa da Chiavassa. Al 43' squillo del Fossano: Galvagno calcia fuori da posizione ghiotta. E' l'ultima emozione: le quadre vanno a riposo a reti bianche.

Inizia la ripresa ed il Saluzzo passa in vantaggio. Azione personale del solito Matera che sfonda al centro e serve Gaboardi per il quale è semplice battere Chiavassa, 1-0. Gli ospiti accusano il colpo ed incassano il raddoppio al 56'. Ancora Gaboardi conduce e finalizza un contropiede perfetto, 2-0. Il Saluzzo controlla la gara, i blues tentano (senza successo) di riaprirla. Vittoria meritata di Carli e compagni con Gaboardi mattatore. Fossano ancora a secco di vittorie esterne.

TABELLINO

Saluzzo (3-3-2-1): Virano, Bedino, Carli, Caldarola; Serino, Matera (73' Clerici), Mazzafera, Greco (77' Pittavino); Lewandowski, Poppa (82'Andretta); Gaboardi. A disp: De Marino, Di Carlo, Giordana, Ientile, Andretta, Massacesi, Gerthoux

Fossano: Chiavassa, Adorni, Scotto, Giraudo, Specchia; Fogliarino (72'Rosano), Cossu (65' Moreo), Della Valle; Galvagno, Coulibaly (55' Scarafia); Menabò. A disp: Malaspina, Bellocchio, Medda, Pianetti, De Riggi, Turcis

Gol: 49' Gaboardi, 56' Gaboardi

Ammoniti: Carli, Specchia, Adorni, Giraudo, Lewandowski

Espulsi:

Arbitro: Francesco Zago di Conegliano; assistenti Filippo Tortolo di Basso Friuli e Marco Munitello di Gradisca d'Isonzo