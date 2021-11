Rugby: riprendono i campionati nazionali, tempo di derby tra Savona e Union Riviera

Dopo la pausa novembrina ritornano i Campionati Nazionali e, nella Serie A, le due compagini liguri saranno impegnate in altrettanti confronti di un certo livello. Il CUS Genova, dopo la brillante affermazione ottenuta a Settimo Torinese, ritorna al Carlini/Bollesan per affrontare il Parabiago, formazione di buona esperienza, attualmente secondo in classifica. Per la Pro Recco è in programma la sfida di Grugliasco con la capolista ed imbattuta formazione universitaria subalpina. Due test che potranno chiarire meglio le possibilità dei due club. Ritorna anche la Serie C Territoriale con due test, ed anche in questo penultimo fine settimana di novembre, l’attività giovanile avrà la possibilità di scendere in campo con quasi tutte le categorie.

SERIE A GIRONE 1 (V GIORNATA) domenica 14,30

CUS Genova – Parabiago (Carlini/Bollesan/GE Fabio Taggi)

ITINERA CUS Torino – Tossini Recco (Albonico/Grugliasco/TO arb. Daniele Vagnarelli di Milano)

Promotica Centurioni – TK GROUP VII Torino

Biella – Amatori Alghero

ASR Milano in pausa

CLASSIFICA GENERALE: CUS Torino punti 19, Parabiago e Biella 14, ASR Milano (*) 9, Centurioni 7, CUS Genova 5, VII Torino ed Alghero (*) 4, Recco punti 0. (*) = partite da recuperare.

SERIE C POULE 1 (IV GIORNATA) domenica

Amatori Genova – Province dell’Ovest (ore 10,30 Carlini/Bollesan arb. Massimiliano Cennini di S.Gimignano/SIENA)

Savona – Union Riviera (ore 14,30 Fontanassa/SV arb. Costa)

R.C. Spezia in pausa.

CLASSIFICA GENERALE: Savona punti 8, Amatori Genova e Union Riviera (*) 5, Province dell’Ovest 4, R.C. Spezia (*) punti 1.

(*) = partite da recuperare.

UNDER 19 GIR. LIGURE/QUALIFICAZIONE (II GIORNATA RITORNO)

Pro Recco – Amatori Genova (rinviata al 12/12/2021)

CUS Genova in sosta

CLASSIFICA: Amatori Genova punti 6, CUS Genova (*) 4, Pro Recco (*) 0.

(*) = gare in meno

UNDER 17 GIR.LIGURE/QUALIFICAZIONE (recuperi)

VENERDI’ 0RE 18,00

Savona – Pro Recco (Fontanassa/SV arb. Grondona)

UR Riviera – CUS Genova (rinviata al 19/12/2021)

CLASSIFICA: Province dell’Ovest punti 21, Savona (**) 15, Amatori Genova (**) 14, CUS Genova (**) 2, Union Riviera (**) 0, RC Spezia (***) e Pro Recco (****) - 4.

(*) = gare in meno

UNDER 15 (V GIORNATA) SABATO

CUS Genova – Union Riviera (ore 16,00 Carlini/Bollesan/GE arb. Borgo)

Savona – Amatori Genova – Province dell’Ovest (ore 15,00 Fontanassa/SV arb. Cassinelli e Granzella)

ATTIVITA’ DI PROPAGANDA UNDER 13

SABATO a Cogoleto Campo Marco Calcagno ore 14,00 (org. CFFS Vespe Cogoleto) iscritti CFFS Vespe Cogoleto, Amatori Genova, CUS Genova.

DOMENICA a Savona/Fontanassa ore 10,00 (org. Savona) iscritti Savona, Imperia, Sanremo, Superba Genova.