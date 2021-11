Volley, Serie C. Il VBC Savona torna a giocare in casa, coach Battistelli: "Consapevoli di poter fare una bella partita"

Torna a giocare in casa il VBC Savona, i biancorossi saranno di scena alle 18.00 contro il Logisteel VDM per la quarta giornata del campionato. Coach Alberto Battistelli ha fatto lavorare duramente i suoi in settimana, per arrivare pronti e carichi a questo appuntamento:

“Arriviamo consapevoli di aver fatto un’ultima partita ad un buon livello” – commenta l’allenatore – “Consapevoli che il lavoro da fare è ancora molto ma che siamo sulla strada giusta per raggiungere i nostri obiettivi. Sarà una gara difficile, contro una squadra dall’ottimo livello tecnico ma soprattutto ben organizzata. Dobbiamo cercare di portare punti a casa, muovere la classifica è sempre importante, ma sono certo che i ragazzi daranno tutto loro stessi.”