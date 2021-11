Pallanuoto. La Rari Nantes Savona dilaga a Roma, battuta 20-8 la Lazio

La Carige Rari Nantes Savona ha vinto, poco fa, con la S.S. Lazio Nuoto, nella piscina del Foro Italico a Roma, l’incontro valevole per la 7^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto.

20 a 8 è stato il risultato finale in favore dei biancorossi in una

partita a senso unico letteralmente dominata dai ragazzi di Alberto

Angelini. Da segnalare le 8 reti messe a segno da Andrea Fondelli.

Il Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto proseguirà mercoledì 24

novembre, con il turno infrasettimanale valevole per l'8^ giornata, che vedrà la Rari impegnata nella piscina “Zanelli” di Savona con il C.N. Posillipo. L'inizio dell'incontro è fissato alle ore 16,00.



Questo il tabellino della partita.



S.S. LAZIO NUOTO – CARIGE R.N. SAVONA 8 – 20

Parziali (3 – 5) (2 – 5) (2 – 5) (1 – 5)



TABELLINO

Formazioni

S.S. LAZIO NUOTO: Rossa, Ferrante 2, Vitale D., Gambin, Vitale A. 1,

Marini, Caponero, Paskovic, Leporale 4, Augusti, Checchini 1, Nenni,

Serra.

Allenatore Claudio Sebastianutti.



CARIGE R.N. SAVONA: Massaro, Rocchi 1, Patchaliev 2, Vuskovic 1, Molina

Rios, Rizzo 2, Caldieri 1, Bruni, Campopiano 3, Fondelli 8 (di cui 2 su

rigore), Iocchi Gratta 1, Urbinati 1, Da Rold.

Allenatore Alberto Angelini.



Arbitri: Mirko Schiavo di Palermo e Vittorio Frauenfelder di Salerno.



Delegato Fin: Riccardo Vitiello di Livorno.



Superiorità numeriche:

S.S. LAZIO NUOTO: 3 / 9

CARIGE R.N. SAVONA: 4 / 10 + 2 rigori realizzati.



Note:

Spettatori: 100.



Usciti per 3 falli: Vuskovic (Savona) nel 3° tempo; Gambin (Lazio) nel

4° tempo.