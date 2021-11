E' stato un breve dialogo tra Thomas Graziani e mister Alessandro Lupo il punto di svolta del match per l'attaccante classe 2004.

"Cosa c'è che non va?", le parole del mister a metà primo tempo, poi il passaggio sulla corsia sinistra e la costante crescita fino alla ciliegina della rete del 2-0: una bordata di destro che anche un portiere di livello come Moraglio non ha potuto intercettare.