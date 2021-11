Calcio, Celle Riviera. Sono arrivate le dimissioni di mister Max Ghione

Il comunicato:

"Il Celle Riviera Calcio comunica le dimissioni di Max Ghione da allenatore della prima squadra, per sopraggiunti gravi problemi famigliari. Nel ringraziare Max per tutto l’impegno profuso anche in questo periodo difficile dal punto di vista sportivo, la società augura un grande in bocca al lupo a mister Ghione per la sua vita privata, e ne comunica però il passaggio a ruoli societari sempre all’interno del Celle Riviera, sicuri che Max sarà un importante innesto societario per i progetti futuri".