Calcio, Eccellenza. Prosegue l'ottimo momento della Genova Calcio, nulla da fare per l'Ospedaletti

Per il difficile match sul campo del Genova Calcio mister Roberto Biffi ritrova la rosa al completo, fatta eccezione per lo squalificato Schillaci. A disposizione anche l’ultimo acquisto Genovese, centrocampista statunitense classe 2001, subito in campo dal primo minuto. In difesa rientra Ambesi dopo la squalifica, confermato Giovanati.

La gara inizia in ritardo per via dei soccorsi prestati a un ragazzo colto da malore durante un precedente match delle giovanili sullo stesso campo.

Partita subito in salita per l’Ospedaletti che, al 16’, subisce la rete del vantaggio da parte di Parodi. Ma gli orange non mollano e si lanciano alla ricerca del pari. Ci prova Aretuso, ben servito in profondità da Genovese, ma Dondero sventa l’offensiva. Sul seguente contropiede Martelli salva sulla linea il tentativo dei padroni di casa.

L’Ospedaletti si mette in mostra con alcune azioni pericolose nel giro di pochi minuti e, al 21’, trova il pareggio con la bordata di Martelli che si infila sotto l’incrocio nonostante il tocco di Dondero.

Ma, a tre minuti dal 45’, i padroni di casa tornano in vantaggio con il gol firmato da Serinelli. Si va all’intervallo sul 2-1.

Nella ripresa le squadre si affrontano a viso aperto dando spazio anche a belle giocate a metà campo, ma senza rendersi pericolose dalle parti dei due portieri.

L’Ospedaletti tenta di raggiungere il pari ma, al 65’ arriva la doccia fredda con la rete di Pittaluga che sancisce il definitivo 3-1.









LE FORMAZIONI





Ospedaletti: 1 Ventrice, 2 Negro, 3 Alberti (19 Allaria), 4 Cambiaso (13 Ferrari), 5 Ambesi, 6 Giovanati, 7 Aretuso, 8 Martelli, 9 Calderone, 10 Semati (18 Galiera), 11 Genovese (16 Cassini)

A disposizione: 12 Frenna, 14 Saih, 15 Martini, 17 Fici, 20 Sabre

Allenatore: Roberto Biffi





Genova Calcio: 1 Dondero, 2 Orlando, 3 Pittaluga, 4 Maisano (18 Calvi), 5 Capotos, 6 Serinelli, 7 Bruzzone, 8 Cappannelli, 9 Parodi (16 Bolesan), 10 Testore (13 Amedeo), 11 Morando (17 Ilardo)

A disposizione: 12 Brina, 14 Fossati, 15 Lupi, 19 Riggio

Allenatore: Giuseppe Maisano





Arbitro: Sig. Francesco Aloise (Lodi)

Assistenti: 1° Sig. Luca Trusendi (Genova); 2° Sig. Davide Mamberto (Albenga)





Marcatori: 16’ Parodi, 21’ Martelli, 42’ Serinelli, 65’ Pittaluga

Ammoniti: Alberti, Ambesi, Ilardo, Amedeo

Espulsi: Amedeo