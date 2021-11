Calcio, Serie D. Non basta la rete di Donaggio al Ligorna, il Derthona mette la freccia nella ripresa

Finisce con una sconfitta la sfida di Serie D in scena allo Stadio Coppi tra il Derthona di Mister Zichella e il Ligorna di Mister Monteforte. Biancoblù capaci di chiudere in vantaggio il primo tempo ma, in inferiorità numeri, rimontati successivamente nella ripresa.





Allo Stadio Coppi il Ligorna gioca senza paura trovando anche il vantaggio a nove minuti dall’intervallo. Traversone basso da parte di Zaccaria dalla sinistra, con Donaggio che raccoglie il pallone e lo spedisce di prima intenzione alle spalle dell’espertissimo Teti. La partita cambia volto però al 54’, quando Placido viene punito con il rosso diretto per fallo su chiara occasione da rete di Diallo, fermato al limite dell’area. In quel momento il Derthona prende coraggio e ribalta la partita prima con un inserimento di Otelè al 58’ e poi con la stoccata di Diallo dal cuore dell’area al 74’ su cross basso dalla destra. Il Ligorna esce così sconfitto da Tortona.





SERIE D

DERTHONA vs LIGORNA 2-1 (0-1)

RETI: 36' Donaggio, 58' Otelè, 74' Diallo

DERTHONA: Teti, Imperato, Procopio, Todisco, Emiliano, Grieco (88' Valerio), Saccà (46' Romairone), Filip, Diallo, Colantonio, Otelé (87' Mutti). A disposizione: Bertozzi, Casagrande, Passage, Brollo, Akouah, Gueye. Allenatore: Zichella.

LIGORNA: Atzori, Calcagno, Placido, Botta (79' Casanova), Bacigalupo, Gomes, Alberto, (90' De Martini), Garbarino L. (79' Lipani), Donaggio (60' Raja), Garbarino A., Silvestri (96' Cirrincione). A disposizione: Prisco, Ogliari, Pregliasco, Salvini. Allenatore: Monteforte.

ESPULSO: 54' Placido

ARBITRO: Okret di Gradisca d’Isonzo