Savona. L'assessore Rossello benedice il ritorno dell'Half Marathon: "Un evento affascinante, organizzato dall'Associazione Chicchi di Riso"

Domenica 28 Novembre si svolgerà a Savona la 6^ edizione della Savona Half Marathon, conosciuta come la “corsa dei Papi”. Tre le categorie: La Savona Half Marathon sulla distanza di 21,09 Km, corsa per agonisti inserita nel calendario Fidal, La Ten 10K, corsa non agonistica sulla distanza di 10 km, Family run, camminata non competitiva sulla distanza di 5 Km. Le corse partiranno a partire dalle 9.30 da via Paleocapa dove, da alcuni giorni, campeggia già la struttura che, oltre alla partenza, ospiterà anche l'arrivo della Half Marathon.

L'assessore allo sport Francesco Rossello è intervenuto sull'organizzazione della manifestazione organizzata dall'Associazione Chicchi di riso.





“L'Amministrazione Comunale è felice di poter ospitare nuovamente questo evento affascinante e coinvolgente organizzato dall'Associazione Chicchi di riso. Dopo un anno di stop a causa della pandemia, le strade della città torneranno a riempirsi di corridori agonisti, di semplici amatori e, soprattutto di famiglie. Sarà un'ottima occasione per respirare gli spazi della città liberi dal traffico delle automobili e di vivere lo sport in maniera totale, come pura forma di competizione o, più semplicemente, come occasione di aggregazione sociale e svago. Dopo un anno di stop, ci fa piacere sottolineare quanto sia stato importante lo sforzo dell'organizzazione per garantire lo svolgimento di tutte e tre le categorie, corsa agonistica, non agonistica e Family run. Come Amministrazione, ci fa particolarmente piacere invitare le famiglie a partecipare alla Family run, un'occasione per vivere la nostra città in maniera diversa ed osservarla da un punto di vista non abituale assieme alla propria famiglia. Non ci resta che sperare in una bella giornata e augurare buon divertimento a tutti i partecipanti”.