Sci. Riaprono le piste, Artesina riparte dal 27 novembre

Una bella notizia per chi ama la montagna e per tutto il comprensorio di Artesina. Sabato prossimo 27 novembre apriranno gli impianti della Turra e del Castellino . Si torna a sciare nel Mondolé e lo si farà per tutti i giorni, anche in settimana, fino a venerdì 3 dicembre. Poi, in base alle precipitazioni nevose (previste nei prossimi giorni) si deciderà per l’apertura anche di altri impianti.

“Noi siamo pronti, sarà una stagione importante”, sottolinea Paolo Palmieri, ceo di Artesina Spa. “Sento entusiasmo da parte della gente che ha desiderio di poter tornare in montagna e a sciare. Saremo attenti come sempre a tutti i protocolli di sicurezza perché è importante che si possa tornare tutti insieme a vivere la montagna e lo sci nel modo più bello e sicuro possibile”.

Nei prossimi giorni sono previste precipitazioni nevose, anche a bassa quota, e anche le temperature si abbasseranno. Un inverno ricco di neve sarà quanto mai importante per la ripartenza dopo un durissimo anno di stop.

“L’anno scorso è stato molto complicato e duro”, conferma Palmieri. “Noi facciamo il nostro lavoro al meglio, con passione, e speriamo di poter vivere una stagione intera con tanta neve e tanta gioia per chi tornerà a sciare, senza ulteriori brutte sorprese”.

Artesina e il comprensorio del Mondoleski sono a soli 30 minuti dal casello autostradale di Mondoví. (Autostrada A6). Una offerta di 130 km di piste (a regime con i collegamenti aperti) adatte a tutte le esigenze. Ad Artesina si scia a 2000 metri di quota e la stazione è ideale per le famiglie con il nuovo campo scuola e gli eventi con Pinky e la musica in Piazza.

“Le piste della Turra sono uno dei posti più belli di tutto l'arco alpino”, conferma Pietro Blengini, direttore della stazione sciistica. “Piste facili e sempre al sole aspettano ogni tipo di sciatore. Grazie a questo balcone unico sulle Alpi riusciamo ad aprire in anticipo per la gioia di chi non vede l’ora di rimettere gli sci ai piedi”.

Le casse sulla piazza di Artesina saranno aperte già da venerdì prossimo. Lo skipass potrà essere acquistato anche sul sito artesina.it dove ci sono anche tutte le ulteriori informazioni utili per vivere il comprensorio.



“Questa riapertura regala fiducia a tutto il mondo della montagna, così fortemente penalizzato dalla pandemia”, aggiunge Blengini. “Artesina con la costruzione del lago sulla Turra, la scorsa estate, conferma di essere fortemente orientata nell’implementazione dell’impianto di innevamento artificiale. Investimenti importanti per rendere la nostra stazione sempre più appetibile. E non dimentichiamo che questa riapertura è importante per le 50 famiglie dei lavoratori che a regime saranno impegnati qui così come per tutto l’indotto che supera le 250 persone tra maestri di sci, negozi, locali etc”.

Artesina conferma la sua vocazione al servizio dello sci e dello sport. “L’anno scorso abbiamo garantito la possibilità di sciare ai gruppi agonistici”, ricorda Paolo Palmieri. “Sono venuti Maestri addirittura da San Marino, e poi tanti sci club. E’ tornata Marta Bassino che già era stata protagonista sulle nostre piste con Federica Brignone e Sofia Goggia due anni fa”.

Piste amate che tornano a essere protagoniste dopo tanta incertezza. “La gente ha voglia di poter vivere giornate all’aria aperta e in massima sicurezza”, conferma Palmieri. “Noi abbiamo fatto tutto il necessario per soddisfare tutte le richieste tecniche. Tutte le nostre seggiovie e gli skilift sono all’aperto. Ci sono le migliori condizioni per respirare aria buona e vivere giornate serene”.

La Keycard su cui caricare lo skipass giornaliero può essere ritirata presso le biglietterie ma anche negli esercizi commerciali di Artesina. Online saranno aggiornate in tempo reale tutte le informazioni utili: dal sito ufficiale www.artesina.it alla pagina www.facebook.com/Artesina/. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0174242000 o scrivere alla mail posta@artesina.it.