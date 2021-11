Calcio, Promozione. Una Veloce caparbia conquista un punto, Fanelli: "Non ci dobbiamo mai accontentare. Felice di essere tornato a casa"

Torna a macinare punti la Veloce, i granata fermano sull’1 a 1 l’ottima Voltrese, muovendo di fatto la classifica. Alberto Fanelli, autore del momentaneo vantaggio per la squadra di Frumento, è soddisfatto della prova ma è convinto che si possa fare meglio:

“Abbiamo giocato contro una squadra forte che ha idee di gioco precise” – commenta l’attaccante – “Malgrado le assenze abbiamo dimostrato di essere una squadra vera con potenzialità importanti. Patiamo qualche assenza di troppo, sono convinto che recuperando gli infortuni potremmo dire la nostra, la classifica non rende giustizia all’organico e ai valori della squadra. Visto come si era messa la partita speravamo di portare a casa i tre punti, perché non ci vogliamo e non ci dobbiamo accontentare del pareggio contro nessuno.”

Per il classe 1997 si tratta di un ritorno al “Levratto”: “Sono tornato a casa e forse ho sbagliato ad andare via” – continua Alberto – “A Celle ho avuto poco spazio per esprimermi e non ero a mio agio, il progetto seppur ambizioso era molto confuso. Alla Veloce ho ritrovato uomini e persone della società che mi hanno visto crescere, che mi hanno riaccolto a braccia aperte e gliene sono grato; ma anche vecchi compagni che insieme ai nuovi mi hanno accolto a braccia aperto, per questo voglio ringraziarli molto. Cerco di dare tutto per questa maglia, perché sento di averla cucita addosso e spero di ricambiare la fiducia del mister e della squadra.”