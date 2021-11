Calcio, Seconda Categoria. Albissole inarrestabile, Gabriele Romano: "Altra importante vittoria. Campionato? E' il nostro obiettivo"

Percorso senza errori fin qui per le Albissole, i ceramisti hanno infatti centrato il successo nelle 5 gare fin qui disputate, mettendo tra sé e il duo Pallare-Rocchettese un gap di cinque punti. Ultima vittoria, in ordine cronologico, quella sul campo del Murialdo, grazie alla rete di Calcagno e la doppietta di Gabriele Romano. E’ proprio quest’ultimo a parlare dell’incontro:

“Altra importante vittoria per noi, su un terreno di gioco dalle difficili condizioni. Abbiamo lottato tutta la gara, creando gioco e azioni provate in settimana, conquistando un successo che ci permette di allungare in classifica. Abbiamo comunque ancora molto da lavorare, ma sono certo che questa sia la squadra giusta.”

I biancoazzurri sono considerati la vera squadra da battere: “Siamo una squadra forte e unita, dobbiamo pensare a migliorarci e continuare così” – analizza il nuovo capocannoniere del girone C di Seconda Categoria – “Parla già di vittoria del campionato a questo punto della stagione penso sia troppo presto, il nostro prossimo obiettivo è la sfida di domenica con la Rocchettese e niente altro. Logicamente la squadra è fatta per vincere ed è quello che proveremo a fare.”